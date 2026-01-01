САЩ и Иран обсъждат план за отваряне на Ормузкия проток около 30 дни след като двете страни постигнат споразумение за прекратяване на военните действия. Това съобщава днес японският вестник „Никей“, като се позовава на дипломатически източник от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Тръмп: Очакваното споразумение с Иран ще отвори Ормузкия проток

Иран ще започне разчистване на мини от протока в рамките на 30-дневен период след постигането на споразумението, след което кораби от всички държави ще могат да преминават свободно и безопасно, а Иран ще спре да събира транзитни такси, пише изданието.

Според информацията, договореното прекратяване на огъня в началото на април ще бъде удължено с 60 дни, като през този двумесечен период ще се проведат преговори за иранската ядрена програма.