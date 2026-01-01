Хората могат да разчитат на минимум три вида помощ от социалното министерство, която може да пристигне в бързи и спешни темпове при тях, когато документите са одобрени. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от Севлиево, където заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.

Максималният размер на допустимата помощ е близо 4 000 евро - разделена на три части - еднократна (1171 евро) и допълнителна помощ (1500 евро), както и фонд, който покрива подмяната на унищожени електроуреди (до 1300 евро).

Министър Ефремова посочи, че само в град Севлиево до момента са направени 110 обхода в къщите на хората, които са пострадали, правят се описи, правят се оценки на ситуацията.

Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато.

Министър Шишков посочи, че оптимистичната прогноза е до края на деня (25 май) водоподаването да бъде възстановено, а песимистичната е до средата на утрешния ден.

"Организацията е добра, хората работят усилено. Знаем, че всеки час е ценен за жителите на Севлиево", каза той.

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.

За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от Държавния резерв.

"Преди около три години аз дадох началото на реконструкцията на довеждащия водопровод в Севлиево. Сега разбрах, че той е до половина. Ангажирам се да го направим така, че вече да не е до половина, но знаете, че нашето строителство и развитието на инфраструктурата винаги беше до половина", каза още Шишков.

Попитан дали дигата е компрометирана и дали тя е причината за наводнението, Шишков посочи, че ще бъде направен анализ и ще се търси отговорност.

„За състоянието на ВиК мрежата в самите населени места отношение има, разбира се, и общината. Тоест общината е важен елемент в поддръжката, включително на дигата, която е в границите на регулацията, както и на състоянието на ВиК мрежата. Това, което ми беше обяснено, а и така изглежда, е, че там, където е станало най-голямото наводнение, канализацията буквално е върнала, защото районът е в най-ниската точка.

Състоянието на цялостната инфраструктура в България е симбиоза между отношенията на държавата и общините, но за съжаление през годините и двете страни не са били особено активни и ние ходим след възникването на проблемите. Надяваме се, че в следващите години ще разберете как започват да се решават глобално проблемите, а не да ходим след проблемите.“

Много от критичните моменти вие не сте ги разбрали, защото ние сме се кординирали и сме ги решавали навреме, каза още той.

„Чрез тези обилни валежи природата ни показа много проблеми, които през годините бяха буквално игнорирани. Природата понякога ни подсказва и ни дава важен урок – че трябва да спазваме нормите и да се съобразяваме с т.нар. 100-годишна вълна. Често всички казват, че това няма да се случи, но, както виждате, то се случва.“, заключи министърът на регионалното развитие и благоустройството.

По предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието, посочи министър Абровски.

"Днес бях на терен и видях два животновъдни обекта, които са изключително много пострадали. Пасищата са наводнени, животните няма къде да пасат. Създадена е организация, общинските служби са на терен и работят", посочи той.

Абровски отправи молба към пострадалите земеделски производители по най-бързия начин да се свържат с общинските служби по земеделие, за да може по най-бързия начин да се обработят заявленията им и парите да стигнат до тях в кратки срокове.