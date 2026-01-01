Мощна експлозия в близост до железопътна линия, насочена срещу пътнически влак, минаващ през град Квета в Югозападен Пакистан, отне днес живота на най-малко 30 души, а още над 100 души са ранени, съобщиха официалните власти, цитирани от световните агенции.

Това става на фона на засилената вълна от терористични инциденти в страната, отбелязва ДПА.

Инцидентът в Квета, административен център на неспокойната провинция Белуджистан, причини дерайлиране на пътническия влак и нанесе щети на релсовия път, съседните жилищни квартали и много превозни средства.

„Най-малко 30 души са загинали, а 103 са ранени при инцидента“, заяви пред ДПА Хамид Шах, местен полицейски служител. Има опасения, че броят на загиналите ще се увеличи.

Според Шах все още не е ясно какъв е характерът на взрива, като досега никоя групировка не е поела отговорност за атаката.

Във всички държавни и частни болници в град Квета е обявено извънредно положение, съобщи говорител на местните власти в провинция Белуджистан.

Според говорителя след експлозията са дерайлирали най-малко три вагона и локомотивът на композицията. Силите за сигурност са отцепили района и в ход е спасителна операция.

Силата на взрива е причинила преобръщане и запалване на дерайлиралите няколко вагона на пътническия влак, съобщи Асошиейтед прес.

След експлозията в небето над града се е издигнал гъст черен дим, показват разпространени в интернет видео кадри от мястото на експлозията.

Атаката става в район, където обикновено са разположени многобройни сили за сигурност, отбелязва АП.

Нанесени са сериозни щети на съседните сгради, а паркирани на пътя в близост автомобили са напълно унищожени, според изявления на свидетели и кадри в социалните мрежи.

Лекари от местни болници казаха, че са приели десетки ранени, няколко от тях в критично състояние.

Представител на властите в пакистанската провинция Белуджистан заяви, че все още се разследват причините за взрива, без да съобщи повече подробности.