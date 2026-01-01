Днес започнаха ремонтните дейности по премахването на името на американския президент Доналд Тръмп от фасадата на престижния център за изкуство и култура "Кенеди" в столицата Вашингтон след постановление на федерален съдия, предаде Франс прес.

Ремонтните дейности започнаха, след като федерален съдия отхвърли молба, подадена в последния момент от управителния съвет на център "Кенеди", контролиран от Тръмп и негови приближени.

На 29 май съдия Кристофър Купър беше наредил на управителния съвет на центъра да премахне, в срок от две седмици, "всякаква препратка към президента Тръмп или друго лице, което не е президента Кенеди" от фасадата на сградата, интернет страницата на центъра или всякаква друга търговска марка.

"Законът, с който се създава Център "Кенеди" изрично предвижда той да бъде наименуван в чест на президента Кенеди и не може да носи друго официално име без разрешение на Конгреса", заключи съдията.

Центърът "Кенеди" още вчера името на Тръмп от страницата си в интернет.

Доналд Тръмп реагира на решението, като обяви, че ще "започне работа с Конгреса", за може контрола над центъра да му бъде прехвърлен.

Съдия Купър също така отмени до второ нареждане решението центърът да бъде затворен за срок от две години за извършването на ремонт. Той обоснова хода си с мотива, че управителният съвет на центъра "не е изпълнил задължението си за предпазливост", като е игнорирал възможните отрицателни последици от затварянето на учреждението.

Снощи пред център "Кенеди" се събраха много граждани, които приветстваха монтирането на скелето пред фасадата, докато хиляди онлайн потребители следяха събитието на живо пред екраните.

Ремонтните дейности бяха забавени от бурите, "които представляват опасност за сигурността на работниците". Те е трябвало да бъдат завършени в ранните часове на деня, разясни управителният директор на Център "Кенеди" Мат Флока.