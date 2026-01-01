Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функцията главен прокурор, Емилия Русинова изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен. Това коментира министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването „Здравей, България” във връзка с прочистването на съдебната система.

Производството по временното отстраняване предвижда това да се случи в срок от 7 дни, който изтича днес и очевидно няма да бъде спазен, стана ясно от думите на министъра. „Надявам се, че в рамките на следващата седмица Прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай ще означава, че тя не изпълнява закона”, заяви правосъдният министър, като допълни, че разполага с правни средства за противодействие, ако не бъде взето решение.

Министерството вече работи по законопроект за изменение на Закона за съдебната власт в най-кратък срок. „Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забраним така наречените вечни началници. Защото считаме, че първото изкривяване започва там”, обясни Найденов. Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила, със засилени проверки на интегритета на кандидатите.

Относно твърденията за магистрати, държани в зависимост чрез нерегламентирани специални разузнавателни средства, министърът посочи, че проблемът е в използването им без да се стига до досъдебни производства и обвинителни актове. Предвиждат се законодателни изменения, за да се направи процесът по-независим. „Така, че не само един съдия да дава подобни разрешения”, отбеляза Найденов и уточни, че ще бъде въведен случаен подбор сред определен кръг съдии със съответната специализация. Той потвърди, че ще има проверка на всички дадени разрешения и на начина, по който се е процедирало със събраните доказателства.

Във връзка със санкциите по закона „Магнитски“ и доходите на Делян Пеевски, правосъдният министър подчерта, че вътрешният министър има подкрепата на цялото правителство. Според Найденов българската правна система трябва да изгради собствено законодателство в тази сфера. „Очевидно е, че нашето законодателство в тази насока може да бъде усъвършенствано, за да защитим нашите финансови интереси и да разследваме всички тези явления”, посочи той.

По думите на правосъдния министър планът минимум за следващите месеци включва новият състав на ВСС да започне интензивна работа по обективна оценка на досегашните избори и назначения. „Искаме да подобрим начина по който се влиза в тази съдебна система, така че хората, които са на входа, да не се оказва, че трябва по средата да излизат заради липса на определени качества или начин по който са влезли”.

Целия разговор гледайте във видеото.