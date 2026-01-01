Поискал съм среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, от която да придобия лична информация, и ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо относно процедурата, по която тя е била излъчена, и всичко, което се е случило във връзка със съмненията, които продължават както върху нейното избиране, така и върху съществуването на функцията, която тя е заемала. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в кулоарите на парламента.

Първият избор на български делегиран прокурор очевидно е проблемен, каза министърът. Той посочи, че в момента тече втора процедура за избор на български делегиран прокурор, която е блокирана заради жалби пред Върховния административен съд. По думите му България за втори път е изправена пред риск да покаже „недостатъчна устойчивост“ при избора на кандидати за Европейската прокуратура.

В отговор на журналистически въпрос Найденов коментира и отказа на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Той заяви, че след като се е запознал с мотивите, е преценил, че има основания решението да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Борислав Сарафов се връща в Национална следствена служба като неин директор

„В ситуация, в която към господин Сарафов има поставени въпроси, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори“, каза министърът. Той добави, че в продължение на 15 години Сарафов е заемал ръководни длъжности в съдебната система и според него това е довело до „натрупване на въпроси“ и зависимости.

Найденов съобщи още, че в парламента ще бъдат внесени промени в Закона за съдебната власт, с които да бъдат ограничени правомощията на директора на Националната следствена служба. Според предложенията директорът няма да бъде заместник главен прокурор по разследването и ще отпадне сегашната му самостоятелност при кадрови и организационни решения.

Той изрази надежда Борислав Сарафов сам да се оттегли от системата, като посочи, че би го поздравил, ако това се случи. Ако това не стане, ще продължи процедурата за дисциплинарното му освобождаване, добави министърът.

По-рано днес парламентът прие на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. С него се предвижда създаването на петчленна Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Един от членовете ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а един ще се определя от Висшия адвокатски съвет.

„Борбата с корупцията не се състои в това да закриваме и откриваме антикорупционни органи, а да ги надграждаме“, каза още Николай Найденов. По думите му в антикорупционната политика през последните години е имало „изключителна непоследователност“, а предишната антикорупционна комисия „въобще не заработи“.