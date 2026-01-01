В 1434 училища днес се провежда втората задължителна матура по профилиращ предмет. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2.

За втори задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет са подадени близо 24 000 заявления. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език – над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

Боряна Трайчева от в. „Аз буки“ изтегли тема № 6 за задължителния държавен изпит по професионална квалификация.

От гимназистите, заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика.

Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Началото на всички изпити днес е 8:30 часа.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.