Съгласно решение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, публикувано в Държавен вестник днес, движението по магистралите и градският транспорт в Турция ще бъдат безплатни в дните на мюсюлманския празник Курбан байрам, който тази година ще бъде отбелязан между 27 и 30 май, съобщи в. „Биргюн“.

Освен движението по магистралите безплатно ще бъде и преминаването по „Моста на мъчениците от 15 юли" и моста „Фатих Султан Мехмед" над Босфора.

Гражданите няма да плащат и за пътуването по метролинията Мармарай, която свързва европейската и азиатската част на Истанбул.