Апетитът за солено или сладко около 15:45 ч. не е случаен и не е просто липса на воля - той е биологично обусловен и засяга много хора ежедневно, обясняват здравни експерти пред Fox News Digital. Проучвания установили, че хората изпитват средно по два пристъпа на апетит дневно, с пик в края на следобеда.

Лекият обяд или пропускането му предизвиква колебания в кръвната захар, които карат мозъка да търси бърза енергия под формата на солени или сладки закуски, обяснява консултантът по научна комуникация Меган Майер. Към това се добавят естественият следобеден спад в циркадния ритъм и липсата на достатъчно сън - и двата фактора са свързани с повишен апетит към висококалорични храни. Средата също играе роля - наличието на нездравословни храни наблизо засилва желанието за тях, отбелязва Майер.

Диетологът Лорън Манакер препоръчва да не се гледа на апетита като на нещо, с което трябва да се борим, а като на сигнал от тялото за нужда от енергия, утеха или хранителни вещества. Планирането на богати на хранителни вещества ястия и закуски през деня може да намали интензивността на следобедния апетит, заявява тя и добавя, че здравословното хранене е въпрос на осъзнатост, а не на съвършенство.