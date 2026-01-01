Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството. Проф. Янчева поема поста от от досегашния ръководител Ангел Мавровски.

Според министър Абровски трябва да има приемственост, "а не да отричаме това, което е свършено до момента, затова благодари за работата на Мавровски".

Пламен Абровски заяви, че е напълно нормално "нов екип да се сформира от нови хора - в това няма новина". Той подчерта, че Ангел Мавровски е извършил много хубава работа, показал е, че БАБХ може да работи и да комуникира с хората това, което върши. Според земеделския министър неговата работа може да бъде допълнително надградена.

По-рано стана ясно, че министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

Следобед последва и коментар от самия отстранен директор.

Той заяви пред БНТ, че освобождаването му е станало без официално оформена заповед и намекна за връзка между отстраняването му и разкрития за сериозни нарушения при контрола на храните на границата с Турция. По думите му проверки на БАБХ и ГДБОП са установили възможност за манипулиране на проби за пестициди и липса на контрол в държавната лаборатория на „Капитан Андреево“.

„В 19.30 часа получих заповед от Министерски съвет, която беше без всякаква идентификация — нито подписи, нито печати. И съответно беше ми връчена от две дами“, каза Ангел Мавровски.

„Странно стечение на обстоятелствата е, че именно вчера при среща с министър Демерджиев, с Абровски, както и с неговия колектив, аз обясних за нарушенията, които ние констатираме, а именно, че тировете, които идват от Турция, минават на преглед при нас, разтоварват се, взимат се проби, които трябва да отидат за изследване за пестициди в лабораторията, която е на границата. Тази лаборатория е държавна. Показахме, че при нея достъпът е абсолютно отворен - там няма контрол на достъпа, няма и видеоконтрол", посочи той

Мавровски допуска, че е възможно манипулиране на резултатите от пробите: „Другото интересно, на което се натъкнахме, е, че всеки може да манипулира резултатите от пробите, които излизат от хроматографите. Тоест всеки може да изкара една проба, че е положителна или отрицателна за пестициди, което е абсолютно недопустимо. Това нещо е документирано, включително и с ГДБОП. Нашите твърдения, които имаме долу за границата, които са доста, се доказаха и от киберсигурност на ГДБОП."