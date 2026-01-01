Много държави членки на НАТО не допринасят с достатъчно средства за подпомагането на Украйна в защитата ѝ срещу руската инвазия. Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте.

По думите му помощта за Киев „не е разпределена равномерно“ между съюзниците в НАТО, предаде АФП.

Шефът на НАТО: Ще продължим да помагаме на Украйна, така че да може да се защитава от агресия

„Има ограничен брой държави, сред които Швеция, която наистина надхвърля тежестта си по отношение на подкрепата за Украйна, както и страни като Канада, Германия, Нидерландия, Дания, Норвегия и още няколко други“, каза Рюте пред журналисти в шведския град Хелзингбори преди срещата на външните министри на НАТО.

„Но има и много държави, които не отделят достатъчно средства за подкрепата на Украйна“, добави той.