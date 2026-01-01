25-годишен мъж преби 67-годишна жена в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 20 май 2026 г. в 21.55 ч. в Районното управление в Казанлък, е получен сигнал от 49-годишен мъж, че в село Копринка е нанесен побой спрямо неговата майка – 67-годишна жена от неин родственик – 25-годишен мъж, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

25-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.