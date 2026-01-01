Портфейлът от поръчки на германската промишленост е достигнал най-високото си ниво от началото на воденето на статистиката през 2015 г., сочат данни на Федералната статистическа служба на Германия, цитирани от АПА.

Обемът на неизпълнените поръчки през март е нараснал с 1,6 на сто спрямо предходния месец, което е най-силният ръст от септември 2024 г. насам. На годишна база увеличението е 8,4 процента.

„Силният ръст е впечатляващ“, коментира главният икономист на „Хаук Ауфхойзер Лампе“ (Hauck Aufhäuser Lampe) Александър Крюгер.

По думите му обаче високият обем поръчки все още не е гаранция за ускоряване на производството. Повишените енергийни разходи и неблагоприятните условия за бизнеса продължават да оказват натиск върху компаниите. Крюгер отбелязва още, че войната в Иран допълнително натоварва маржовете на печалбата, а проблемите с доставките също остават фактор.

„Поръчките вероятно ще се изпълняват бавно, а производственият капацитет едва ли ще бъде разширен значително“, посочва той. Според него постепенното съкращаване на работни места в индустрията вероятно ще продължи въпреки силния обем на поръчките.

Показателят за обхвата на поръчките, който измерва за колко месеца предприятията могат да работят при текущия обем на производство без нови поръчки, се е повишил до 8,8 месеца. Това също е най-високата стойност от началото на статистиката през 2015 година.

Ръст на поръчките е отчетен във всички основни индустриални сектори. Най-голям принос за общото увеличение имат производството на самолети, кораби, влакове и военна техника, където е отчетен ръст от 1,5 на сто на месечна база, както и секторът на устройствата за обработка на данни, електронните и оптичните продукти, при който увеличението достига 3,8 процента.