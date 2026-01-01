Хванаха четирима непълнолетни младежи в кола, водачът бил без книжка и с положителна проба на канабис, съобщиха от полицията в София.

През нощта автопатрул забелязал на изхода на с. Лопян в посока с. Малки Искър лек автомобил без регистрационни табели. Униформените подали звуков и светлинен сигнал за спиране, които водачът напълно игнорирал, ускорил и се насочил към с. Джурово, където катастрофирал в оградата на частен имот.

При последвалата проверка от екип на РУ-Правец в колата освен водача били установени и четирима непълнолетни младежи. В хода на извършения контрол станало ясно, че 18-годишният водач от с. Малки Искър е неправоспособен, а при тестването му с техническо средство пробата му реагирала положително на канабис.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а спътниците му – предадени на семействата им. На един от родителите вече е съставен акт по Закона за закрила на детето, предстои санкционирането и на останалите. Нерегистрираният автомобил е иззет, а по случая е започнато бързо производство.