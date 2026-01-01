Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 или повече години. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за учебната 2025/2026 година. Според статистиката преподавателите във всички видове училища в страната са 69.5 хил., като жените продължават да преобладават в професията – 82% от общия брой.

Данните показват още, че 68.4% от учителите са със завършена образователно-квалификационна степен „магистър“.

215.4 хил. деца са записани в предучилищно образование през учебната 2025/2026 година. Това показват основните резултати от проведените от Националния статистически институт.

Предучилищно образование

Към 31 декември 2025 г. в страната функционират 1 829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215.4 хил. деца, като 51.4% от тях са момчета.

Обхватът на децата в предучилищното образование, изчислен чрез нетния коефициент на записване за учебната 2025/2026 година, е 89.7%. Най-висок е той в област Смолян – 99.8%, а най-нисък в област Кърджали – 71.6%.

Данните показват, че въпреки поетапното въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст, пълен обхват не е постигнат при нито една възрастова група. Коефициентът на записване нараства от 90.1% при 4-годишните до 95.6% при 6-годишните деца.

През учебната 2025/2026 година в частни образователни институции са записани 6 523 деца, или 3% от всички деца в предучилищното образование.

Педагогическият персонал, зает в предучилищното образование, е 21.2 хил. души, като детските учители представляват 84.9% от общия брой. Сред тях преобладават жените – 99.5%.

Колко са училищата и учениците

Към 31 декември 2025 г. в страната функционират 2 319 училища, от които:

• 125 начални;

• 1 103 основни;

• 67 обединени;

• 115 гимназии;

• 499 средни;

• 21 училища по изкуствата;

• 24 спортни;

• 357 професионални гимназии.

В сравнение с предходната година общият брой на училищата намалява с 10.

Броят на учениците, записани във всички видове училища, е 712.3 хил., от които 16.3 хил. се обучават в частни училища.

Средно на една паралелка в държавните училища се падат по 22 ученици, а в частните – по 14.

Обхват на училищното образование

Обхватът на училищното образование за учебната 2025/2026 година е:

• 93.3% за началния етап;

• 89.5% за прогимназиалния етап;

• 84.1% за гимназиалния етап.

При гимназиалния етап коефициентът е 85.1% за момчетата и 83% за момичетата. По области той варира от 92.8% в Смолян до 56.2% в Сливен.

Професионално образование

В професионални програми са записани 169.2 хил. ученици, като 58% от тях са момчета.

През 2025 г. първа степен професионална квалификация са придобили 520 ученици, втора степен – 2.6 хил., а трета степен – 21 хил. ученици.

Сред завършилите програми за трета степен професионална квалификация най-висок е делът на учениците, изучавали специалности в областите:

• „Техника“ – 24.1%;

• „Информатика“ – 18.1%;

• „Услуги за личността“ – 15.8%;

• „Изкуства“ – 12.1%;

• „Стопанско управление и администрация“ – 12%.

Колко ученици завършват

По данни на НСИ основно образование през 2025 г. са завършили 56.5 хил. ученици, а средно – 44.7 хил.