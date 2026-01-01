Предложените от групата на Румен Радев промени в Правилника на Народното събране противоречат на Конституцията, това заяви депутатът Петър Петров от "Възраждане".

Той обясни какво точно има предвид и кои предложени промени ги притесняват.

Антон Кутев: Не искаме да ограничаваме опозицията, целта е парламентът да не се занимава с кухи неща

"Една от основните промени, които орязват правомощията на народните представители, е за ограничаване на възможността да отправят въпроси, питания, да търсят информация от министри, както и правото да изискват информация за публични задължения. Всичко това намалява политическия плурализъм. Намалява го и времето за изказване, както и за реплика за несъгласие с дадена парламентарна група. Нарушава Конституцията и принципът за участие на гражданското общество. А също и крайните срокове за процедурите за избор на регулаторни и контролни органи. По този начин се възпрепядства както възможността за представяне на становища, така и за участие на заинтересованите страни - гражданите. Не на последно място - завишаване на изискванията за създаване на временни комисии, ограничава възможността за контрол над по-малките в НС. Да не забравяме и разширяването на правомощията на председателя на Народното събрание и че може да вкарва много спешни точки, без да е необходимо от предварителен Председателски съвет. Председателят на НС трябва да е безпристрастен", посочи Петров.

Депутатът посочи, че от парламентарната група са категорично против всички тези предложени промени и ще гласуват на комисия "против".

"Българските граждани и народните представители не бива да бъдат ограничавани в техните правомощия, които са им дадени по Конституция", допълни той.

Според него с тези предложения, които са "маскирани, като ефективност, премахване на мъртви разпоредби още глупости, които се говорят от представителите на "Прогресивна България" по медиите, всъщност се прави, така че Народното събрание да се превърне в един механичен инструмент на правителството".