След критиките на опозицията срещу предложенията за промени в правилника на Народното събрание, от „Прогресивна България“ защитиха текстовете с аргумента, че целта е подобряване на работата на парламента и ограничаване на практики, които според тях са довели до спад на общественото доверие в институцията.

Председателят на Временната комисия по изработването на правилника Димитър Здравков заяви пред медиите, че предложенията отразяват виждането на формацията за начина, по който трябва да функционира парламентът. По думите му те ще допринесат за „по-добрата работа на Народното събрание“ и за по-качествен законодателен процес.

„Необяснимо е защо се реагира негативно на опитите да бъдат поправени онези текстове, които даваха възможност и се използваха от парламентарни практики, довели доверието на гражданите в институцията до критични нива“, коментира Здравков.

Той подчерта, че мнозинството разглежда темата за правилника „изключително отговорно“, но според управляващите по-важни остават теми като цените, съдебната реформа и останалите приоритети, заради които са получили обществена подкрепа.

Здравков заяви, че част от предложенията са насочени към това парламентарният дебат да стане „същностен“, без възможност за злоупотреба с процедурите и парламентарното време. Той отхвърли твърденията, че се цели ограничаване на опозицията, като според него подобни интерпретации са „търсена възможност да се продължат старите порочни практики“.

Здравков коментира и критиките относно по-трудното създаване на временни парламентарни комисии. Според него те „не са инструмент за ежедневна употреба“ и досега не е имало проблем различни парламентарни сили да съберат необходимите 48 подписа по значими обществени теми.

По отношение на т.нар. „ден на опозицията“ той заяви, че първоначалната идея е била тогава да се разглеждат законодателни предложения, а не да се провеждат изслушвания на министри. Според него практиката от последните парламенти не е довела до реален ефект, „освен да се губи парламентарно време“.

В отговор на критиките за промените в парламентарния контрол, Здравков посочи, че досегашните текстове, задължаващи министър да се яви лично в парламента при забавен отговор, не са довели до по-ефективен контрол. Той заяви, че и при старите правила е имало министри, които са бавели отговорите си с месеци.

Пред медиите председателят на комисията подчерта още, че „Прогресивна България“ остава отворена за разговори с опозицията и че предложенията ще бъдат обсъждани в „конструктивен диалог“ по време на заседанията на комисията. По думите му, ако управляващите бъдат убедени в аргументите на опозицията по определени текстове, са готови да преразгледат част от предложенията си.

В изказването си Здравков засегна и темата за възнагражденията на депутатите, като заяви, че подкрепя обсъждане на промени в механизма за актуализация на заплатите в публичния сектор, включително и за народните представители.