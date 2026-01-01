29-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол се заби в дърво в Ловешко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 май на третокласен път III-301 при км 15+100 - с посока на движение от град Левски към Летница.

Колата е била без регистрационни табели. Той е загубил контрол и се е блъснал в крайпътно дърво.

Водачът е прегледан и е освободен за домашно лечение. Тестът му е отчел 1,67 промила.

Задържан е и са му съставени три акта и една глоба с фиш.