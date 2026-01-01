Напълно възстановени са функционалностите на Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, информираха от пресцентъра на МВР.

Приключило е надграждането на софтуерните системи на „Пътна полиция“, обясниха от пресцентъра.

Надграждането на софтуерните системи на „Пътна полиция“ беше извършено във връзка с промените в Закона за движението по пътищата, влезли в сила на 7 май 2026 година, се уточнява в информацията.

Процесът вече е приключил, а към този момент е напълно възстановен обменът на информация между автоматизираната информационна система, географската информационна система и автоматизираната система на „Пътна полиция“. В пълен обем са възстановени и функционалностите на Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, подчертаха от МВР.

Миналата година МВР представи Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, която отчита катастрофите у нас. Достъпът е публичен на сайта на ведомството.