На 71 години ни напусна актьорът Валентин Андреев-Рафе, съобщиха от Съюз на артистите в България.

Роден на 2 май 1955 г. в Перник, през 1981 г. завършва „Актьорско майсторство за драматичен театър“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. По разпределение започва работа в Драматичен театър – Силистра. През 1983 г. става част от трупата на Драматичен театър – Видин, където играе до 1986 г. Завръща се в Силистра, но през 1987 г. се включва в състава на Драматичен театър – Добрич, където преминава останалата част от театралната му дейност.

Валентин Андреев за близо 45-те си години на сцената има над 130 театрални роли в различни драматургични произведения, сред които „Преспанските камбани“ от Димитър Талев, „Боряна“ от Йордан Йовков, „Гераците“ от Елин Пелин, „Вражалец“ от Ст. Л. Костов, „Зорба гъркът“ от Джоузеф Стайн, „Женитба“ от Николай Гогол, „Районна болница“ от Христо Бойчев, „Свидетелите“ от Пламен Панев, „Тестостерон“ от Анджей Сарамонович, „Чифликът край границата“ по Йордан Йовков, „Големите момичета не плачат“ от Нийл Саймън, „Смяна на жените“ от Юрий Поляков, „Баща под наем“ от Рей Куни, „Секс, лъжи и още нещо“ от Рей Галтън и Джон Антробс и мн. др.

Има участия в телевизионния театър и в киното, където последната му роля е през 2021 г. във филма „Рибена кост“, удостоен със приза „Златна роза“ за 2021 г. на Фестивала на българското игрално кино.

Поклонението ще се състои на 21 май (четвъртък), от 12:00 ч., във фоайето на Драматичен театър – Добрич.