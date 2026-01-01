В 10:00 ч. на 19 май отвори електронната система за прием на децата, които трябва да бъдат записани в първи клас в общинските училища за учебната 2026/2027 година, съобщиха от Общината. Подаването на заявления ще продължи до 23:59 часа на 30 май.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 3 юни. Родителите трябва да запишат децата си между 5 и 10 юни. Документите ще се подават на място, в съответното училище. След приключване на първото класиране, ще бъдат обявени свободните места и при наличие на такива, ще се проведе второ и трето класиране.

За бъдещи първокласници, които нямат адресна регистрация във Варна, заявления ще се подават в сградата на Общината.