Модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място и за най-уязвимите. Това каза президентът Илияна Йотова на Срещата на върха на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку. Темата на събитието е „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Успехът на един град не се измерва с броя на небостъргачите, технологиите, брутния му продукт. Измерва се по това дали и най-уязвимият човек има дом и сигурност. Градът не е велик, защото е голям, а когато никой в него не се чувства излишен, коментира Йотова.

Инвестициите трябва да са насочени основно към хората, каза президентът. „Технологиите трябва да служат на човека, а не да го заменят. Изкуственият интелект, дигиталните системи и „умните градове” ще имат истинска стойност, само ако са в полза на човечеството, ако намаляват неравенствата и правят живота по-достъпен, по-сигурен и по-достоен“, подчерта Йотова. Тя отбеляза, че жилищната политика трябва да бъде не само секторна политика, а политика за бъдещето на самото общество. „Нуждаем се от градове, които не разделят хората по доход, поколение или произход. Градове, които дават шанс. Градове, които създават общност“, изтъкна държавният глава.

В изказването си Йотова отбеляза, че градовете днес са геополитика в действие, и начинът, по който се изграждат, ще определи не само качеството на живот, а и стабилността на обществата, устойчивостта на държавите и доверието в политическите системи. „Бъдещето няма да се измерва само с икономически растеж. То ще се измерва с това дали сме успели да създадем градове, в които хората искат да живеят, да създават семейства, да работят и да мечтаят“, посочи президентът.

Илияна Йотова цитира данни, според които до 2050 г. в градовете ще живеят седем от всеки десет души на планетата. Близо 2,8 млрд. души по света живеят без дом, който да отговаря на принципите на човешкото достойнство. „За да задоволим нуждите само до края на това десетилетие, светът трябва да създава по едно жилище всяка секунда“, заяви президентът.

По думите на Йотова достъпът до жилище не е въпрос само на пазар, а на справедливост и достойнство. „Домът не е стока, а началото на всичко останало. Без него няма стабилна работа, няма училище за децата, няма здравеопазване, няма граждани, които се чувстват част от своята общност. Когато един град загуби способността си да подслони хората, той е загубил не сгради — загубил е смисъл“, изтъкна държавният глава.

Президентът очерта процесите на бърза урбанизация, като отбеляза необходимостта от нови адекватни инструменти за управление на градската среда, управление на принципа „общи цели, различни роли” — между националните правителства, регионите, градовете и общностите.

Илияна Йотова постави въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти в различни части на света и на климатичните промени. „Над 60% от бягащите от войни търсят убежище в градовете, защото там има сигурност, работа, училище“, посочи президентът, като изтъкна, че тези хора не са заплаха, а потенциал.

Йотова заяви, че подготвеният град превръща пристигащия човек в свой гражданин, в служител, в данъкоплатец, в съсед, а неподготвеният го изтласква в периферията, в неформалното, в невидимото. По думите на президента устойчивостта на града не е екологичен лукс, а необходимост, която засяга цели региони.

Държавният глава представи картината в България – застаряващо население, вътрешни миграции, обезлюдяващи се региони и неравенства между големите центрове и малките градове.

„Знаем какво означава един град да расте, докато друг наблизо угасва. Знаем какво означава млади семейства да не могат да си позволят дом, а цели поколения да губят усещането за перспектива. Тези реалности ни поставят пред едни и същи предизвикателства, независимо от кой край на света идваме“, посочи Илияна Йотова.

На среща между държавния глава Илияна Йотова и президента на Азербайджан Илхам Алиев вчера, в която участва и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, беше обсъдено и реализирането с азербайджанската страна на проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново.

Президентът Илияна Йотова участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се е утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие. Той продължава до 22 май и в него участват и представители на местната власт от различни части на България. 13-ата сесия на форума събира над 40 хил. участници от 182 страни.