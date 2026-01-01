От 20 май на пунктовете за продажба на билети и карти в Сливен ще се предлагат предплатени карти за градския транспорт, които позволяват зареждане с кредити и активиране на билета директно в превозните средства, съобщиха от „Пътнически превози“.

Предлагат се три пакета: 3 евро за 5 билета (0,60 евро за брой); 6 евро за 10 билета + 1 бонус билет (0,60 евро); 9 евро за 15 билета + 1 бонус билет (0,60 евро).

В превозното средство на валидатора пътникът избира вид електронен билет: билет за еднократно пътуване, валиден 20 минути - 0,60 кредита, времеви билет за 90 минути за цялата градска мрежа - 1,00 кредит; еднодневен билет за цялата градска мрежа - 2,00 кредита.

Стойността на избрания билет се приспада автоматично от наличните кредити по картата. За потвърждение на транзакцията картата се доближава повторно до валидатора. След като на екрана се визуализира информация за активен и валиден електронен билет, пътуването се счита за регистрирано успешно, обясниха от дружеството.

Припомняме, че пет нови електрически автобуса от марката SOR на чешкия производител „СОР Либхави“ бяха доставени в Сливен. Превозните средства са с нулеви емисии и ще обслужват градските линии и част от населените места.

Автобусите са закупени по проект на община Сливен за транспортна свързаност, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Екологосъобразна мобилност“.