„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от район Панчарево, съобщиха от дружеството.

На 19 май - вторник във връзка с подмяна на редуктор за налягане по ул. „Буйновско ждрело“, в.з. „Калфин дол“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Бункера“, жк. „Терасите“, в.з. „Малинова долина-Герена“ - ул. „Бука“ и ул. „Силян“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Бистришко шосе“ - на кръстовишето с ул. „Копринка“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.