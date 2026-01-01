Международен екип от пещерни водолази се присъедини към малдивските власти в опит да извади телата на четиримата италианци, изчезнали по време на гмуркане край атола Вааву на Малдивите.
Операцията беше прекратена заради смъртта на военен водолаз по време на спасителната мисия.
Петимата италианци загинаха в четвъртък при изследване на подводна пещера. До момента е открито тялото на инструктора по гмуркане Джанлука Бенедети, намерено близо до входа на лабиринтната пещера. Смята се, че останалите четирима са блокирани вътре.
Сред изчезналите са доцентът по екология в Университета в Генуа Моника Монтефалконе, дъщеря ѝ Джорджия Сомакал, морският биолог Федерико Гуалтиери и изследователката Муриел Оденино.
В спасителната операция участват водолази от международната организация Divers Alert Network (DAN), както и малдивската брегова охрана. Екипът използва специализирано оборудване от Великобритания и Австралия, включително подводни скутери и системи за рециклиране на въздуха.
Пещерата, в която се провежда операцията, достига дълбочина от около 70 метра и дължина 200 метра. Според властите условията са изключително опасни заради тесните проходи, силните течения и пълния мрак.
В събота при втора спасителна мисия загина 43-годишният военен водолаз Мохамед Махуди. Смята се, че причината е декомпресионна болест.
„Той беше един от най-опитните ни водолази, което показва колко сложна и рискована е тази операция“, заяви говорителят на малдивското правителство Мохамед Хюсеин Шариф.
Властите подчертаха, че спасителната мисия ще продължи само ако условията позволяват безопасно гмуркане.