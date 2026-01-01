/ gettyimages

Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи в четвъртък италианското външно министерство.

Трагедията е станала в атола Вааву, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра, се посочва в официално изявление.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента.

От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Посолството на Италия в Шри Ланка вече работи по установяване на контакт със семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ.

CNN
Последвайте ни

Свят