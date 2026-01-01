Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи в четвъртък италианското външно министерство.
Five Italian nationals have died following a scuba diving accident in the #Maldives, #Italy’s foreign ministry said.https://t.co/nFa12U8YOC— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) May 15, 2026
Трагедията е станала в атола Вааву, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра, се посочва в официално изявление.
🚨 Italy is reeling from the tragedy of five Italians 🇮🇹, including a mother and daughter, in the MALDIVES, who never resurfaced after an exploratory dive— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 15, 2026
A devastating loss that raises a pressing question: are all necessary safety measures being taken in this kind of activity? pic.twitter.com/Y348WP5lKt
Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента.
От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Посолството на Италия в Шри Ланка вече работи по установяване на контакт със семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ.