За първи път кладенец на територията на античния град Хераклея Синтика проучват археолозите от екипа проф- д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica. „Не очаквахме да е толкова дълбок - продължава надолу и след четвъртия метър. Издълбан е направо в меката скала в източния край на форума, вероятно около началото на новата ера.

Нова уникална находка: И торсът на Херакъл е открит на Хераклея Синтика (СНИМКИ/ВИДЕО)

Само в горния си край е иззидан с радиално поставени камъни. Досега се натъкнахме на животински кости, на фрагменти от тухли и керамични съдове. Имаше и бронзови монети в горната част, те вече са дадени за почистване.

За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало затрупването“, коментира проф. Вагалински.

Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа му се натъкна на мраморна колона. Показваме ви и нея във втория клип, макар все още да не е ясно дали е от храма, от друга сграда или от улица. Работната датировка е II-III век.