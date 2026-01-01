Инфлацията и хвърчащите цени

В края на юни излязоха тревожни резултати от ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат. Според тях България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година, сочи справка в база данните на Евростат. То нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчете единствено Румъния - 9,7 на сто, а двете държави са следвани от Литва с 5,1 на сто, сочи справка на БТА.

Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на сто през май. За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3 на сто спрямо 3,2 на сто през април. Година по-рано показателят е бил 2,2 на сто. България остава сред най-бедните държави в Европейския съюз през 2025 г., показват още данните на Евростат. Заедно с Гърция страната ни заема последното място по брутен вътрешен продукт на човек от населението, който е с 32% под средното ниво за ЕС. На другия полюс са Люксембург и Ирландия, където БВП на човек от населението е над два пъти по-висок от средния за Съюза.

Ежедневните покупки и цифрите за малката потребителска кошница

Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи в края на миналия месец Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът.

Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна, обясни експертът от КНСБ.

Синдикатът отново отчете регионални различия в цените на продуктите. От КНСБ виждат проблем и при надценката на цените на дребно. „Надценката на продуктите е в диапазон 23,4% – 151,8% на стоките при търговията на дребно“, твърдят от синдикалната организация.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че има тенденция цените на хранителните продукти в малката потребителска кошница у нас да са по-високи в сравнение с други държави. Пример са брашното и прясното мляко. Според Димитров е рано да се каже дали има ефект от „Кошница с грижа“. По думите му, в нея влизат стоки, които не са от първа необходимост. В нея няма зеленчуци и плодове, заяви той пред журналисти.

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Дотук с цифрите – какво е на практика?

В България през 2026 г. много хора усещат едно и също: животът стана по-скъп, а парите не стигат както преди. Разходите са по-ясни, но и по-тежки психологически — сумите вече изглеждат по-големи, а реално и много от тях наистина са. Храната, наемите, услугите и дори най-обикновените ежедневни разходи постепенно изяждат дохода до степен, в която все повече хора живеят без никакъв буфер. От заплата до заплата. Без възможност за грешка.

В такава среда спестяването не е лукс. То е защита. И тук идва важната истина — проблемът рядко е само в това колко се изкарва. Много по-често е в това как се управляват парите.

Реалността: защо парите „изчезват“

Много хора си казват: „Когато започна да изкарвам повече, тогава ще спестявам.“ На практика се случва обратното. Когато доходът се увеличи, стандартът на живот също се вдига, разходите растат неусетно, а резултатът остава същият - няма спестявания. Това е причината хора с 1000 € и хора с 3000 € доход често да имат еднакъв проблем — липса на контрол.

Истината е проста: ако не управлявате парите си сега, няма да го направите и с повече пари.

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Един реален месец в България

Нека го видим в числа, без излишна теория. Всичко е примерно и е ясно, че доходите на хората са абсолютно различни. Например човек с около 1200 € нетен доход много често има разходи, които изглеждат така:

⇒ около 500 € за наем;

⇒ 250–300 € за храна;

⇒ около 100 € за сметки;

⇒ 70–100 € за транспорт

⇒ още 150–200 € за всичко останало

Когато ги съберете, почти няма остатък. И това не е разхищение. Това е липса на структура. Парите не „изчезват“ — те просто не са планирани.

Малката промяна, която обръща всичко

Най-голямата грешка, която почти всички правят, е начинът на мислене: „Ще спестя каквото остане.“ Проблемът е, че почти никога не остава нищо. Затова работещият модел е точно обратният - първо отделяте пари за себе си, после харчите останалото. Ако получавате 1200 €, още в деня на заплатата отделяте 100–150 €. Не ги мислите, не ги пипате, не ги „пазите за после“. Те вече са извън играта. Останалото — около 1050 € — е реалният ви бюджет.

Това изглежда малка промяна, но всъщност променя всичко. Защото ви кара да се адаптирате към това, което имате, вместо да разчитате на случайността.

Къде всъщност губите най-много пари

Истината е, че големите разходи са очевидни — наем, сметки, храна. Проблемът идва от малките, повтарящи се неща, които не усещаме:

⇒ Поръчки на храна и излизания → лесно могат да стигнат 150–200 € месечно;

⇒ Абонаменти → често 50–80 € без реално да ги използваме;

⇒ Импулсни покупки → дрехи, джаджи, „дребни неща“, които се натрупват;

Тези разходи не изглеждат опасни поотделно. Но събрани заедно правят огромна разлика. Един прост навик може да ви спести много пари: ако нещо не е необходимо веднага, изчакайте 24 часа. В повечето случаи желанието просто изчезва.

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Как реално започвате да спестявате

Не ви трябва сложна система. Трябва ви последователност. Започнете с нещо просто:

⇒ малка сума всеки месец (дори 50–100 €);

⇒ отделна сметка, която не пипате;

⇒ автоматичен превод, ако е възможно;

С времето това се превръща в навик. А навиците са това, което изгражда финансова стабилност. Най-важното - авариен фонд. В днешната ситуация това е най-важната ви финансова цел. Представете си, че разходите ви са около 1000 € на месец. Ако имате спестени 3000–6000 €, това означава: може да издържите няколко месеца без доход; не изпадате в паника при неочаквани ситуации; не взимате лоши финансови решения под напрежение.

Това не става за месец. Но се изгражда стъпка по стъпка. И най-важното — дава ви спокойствие.

Много хора в България днес живеят по един и същ модел: заплата → разходи → нула. Без резерв. Без защита. Проблемът не е, че не изкарват достатъчно. Проблемът е, че няма система. А в среда на инфлация това става още по-опасно, защото цените растат, парите губят стойност, грешките стават по-скъпи.

Ако трябва да се сведе всичко до едно изречение, то е това:

👉 доход – спестявания = разходи . Не обратното. Това е разликата между хаос и контрол.

Бюджетът не е ограничение. Той е инструмент, който ви дава яснота. Спестяването не е лишение. То е избор за по-спокойно бъдеще. Няма перфектен момент да започнете. Няма и перфектен доход. Но има правилен подход. Започнете с малко. Бъдете постоянни. След няколко месеца няма просто да имате повече пари. Ще имате нещо много по-ценно — контрол.