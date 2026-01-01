Утре (15-ти юли), от 8 ч. до 18 ч. ще се променя организацията на движение при 8-ми километър на Северната скоростна тангента, в посока пътен възел „Мрамор“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като скоростта ще бъде ограничена до 30 км/ч. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.