Жена е пострадала при пожар в къща и навес в Мъглиж, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Минути след 14:00 часа е получен сигнал за пожар в къща и навес в Мъглиж. На място са изпратени три екипа на пожарната, които работят по потушаването на огъня. Пожарът е локализиран и няма опасност да се разпространи. Екипите продължават работа по пълното му потушаване.

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При пожара е пострадала жена. На място ѝ е оказана медицинска помощ, след което е освободена, допълниха от полицията.

През изминалото денонощие в страната са потушени 159 пожара, един човек е пострадал.