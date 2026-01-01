Дара и изпълнението ѝ на „Бангаранга” на Евровизия бяха изимитирани на сцената на унгарския аналог на шоуто „Като две капки вода”. Изданието се нарича Sztarban Sztar, а нелеката задача да имитира българска фурия се падна на София Адам.

Облекло, сценография и танци се доближаваха максимално до оригинала, станал тазгодишният победител в европейския песенен конкурс.

София Адам впечатли публиката, която ѝ подари бурни аплодисменти, и получи и максималния резултат от журито – от 40 точки.

„Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута – дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно благодаря на вас, публиката, че гласувахте за мен!”, написа Адам по-късно в социалните мрежи.

И там феновете ѝ изразяват одобрение как изпълнителката се е справила с трудната хореография.