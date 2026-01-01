България успешно набра 2,25 милиарда евро чрез емитиране на държавен дълг, което ще подсили публичните финанси. Страната отново се обърна към международните пазари, преотваряйки три свои емисии еврооблигации, съобщиха от Министерството на финансите.

Разпределението на средствата е следното:

1 милиард евро за емисия с падеж през 2031 г.

750 милиона евро към емисията с падеж през септември 2034 г.

500 милиона евро към най-дългосрочната емисия с падеж през 2044 г.

Тези еврооблигации са част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на страната. Въпреки неспокойните пазарни условия, българските еврооблигации предизвикаха значителен инвеститорски интерес, като търсенето надхвърли 5,5 милиарда евро. Този силен интерес позволи на България да договори изгодни условия и по-ниска лихва за новия дълг, което ще намали разходите за неговото обслужване от бюджета. Новият дълг е в рамките на законовото ограничение от 10,1 млрд. евро, заложено в Закона за държавния бюджет за 2026 г. Въпреки благоприятните условия, това представлява дългосрочно финансово задължение, което ще бъде изплащано с данъчни приходи през следващите две десетилетия.