Мощна средиземноморска буря донесе проливни валежи в Южна Франция, което накара властите да поставят департаментите Еро и Гар под най-високото – червено – ниво на тревога заради дъждове и наводнения, съобщава BFMTV.
Метеорологичната служба Météo-France обяви червената тревога в 8:00 ч. местно време, докато департаментите Буш-дю-Рон, Лозер и Ардеш бяха поставени под оранжева тревога заради опасни метеорологични условия.
Нивото на река Еро се повиши рязко. Според данни за нивото на водата реката се е покачила от 27 сантиметра около 2:00 ч. местно време до 3,34 метра малко повече от пет часа по-късно.
VIDÉO Épisode méditerranéen : déluge, routes inondées… les images impressionnantes des orages qui frappent le Gard et l’Hérault— Midi Libre (@Midilibre) September 30, 2026
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Властите съобщиха, че само за два часа през нощта нивото на реката се е повишило с повече от 2 метра, тъй като проливните валежи са засегнали района на Севените.
В Мул-е-Босел, в департамента Еро, са измерени близо 140 милиметра дъжд – количество, равняващо се на почти два месеца средни валежи.
Southern France weather alerts: red warning for flash flooding in Gard and Hérault - closures & train cancellations. https://t.co/DmioCppT5V— June Bull (@PBoro1118) September 30, 2026
И други реки и водни потоци са се покачили бързо след проливните дъждове в ранните часове днес, 30 септември.
Severe flooding is affecting parts of southern France as heavy storms bring torrential rain. Up to 300-400 mm of rain is possible in parts of the Cévennes region.📍Montpellier, Hérault. https://t.co/8bEhqgtfFe— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2026
Префектурата на Еро разпореди училищата да останат затворени за деня в осем района, включително Монпелие, Могио, Люнел, Сомие, Ганж, Сет, Клермон-л'Еро и Лодев.
Префектурата също съобщи, че общественият транспорт е спрян в целия департамент. Властите призоваха жителите да останат по домовете си, да избягват ненужните пътувания и да не използват автомобилите си.