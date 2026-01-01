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Мощна средиземноморска буря донесе проливни валежи в Южна Франция, което накара властите да поставят департаментите Еро и Гар под най-високото – червено – ниво на тревога заради дъждове и наводнения, съобщава BFMTV.

Метеорологичната служба Météo-France обяви червената тревога в 8:00 ч. местно време, докато департаментите Буш-дю-Рон, Лозер и Ардеш бяха поставени под оранжева тревога заради опасни метеорологични условия.

Нивото на река Еро се повиши рязко. Според данни за нивото на водата реката се е покачила от 27 сантиметра около 2:00 ч. местно време до 3,34 метра малко повече от пет часа по-късно.

Властите съобщиха, че само за два часа през нощта нивото на реката се е повишило с повече от 2 метра, тъй като проливните валежи са засегнали района на Севените.

В Мул-е-Босел, в департамента Еро, са измерени близо 140 милиметра дъжд – количество, равняващо се на почти два месеца средни валежи.

И други реки и водни потоци са се покачили бързо след проливните дъждове в ранните часове днес, 30 септември.

Префектурата на Еро разпореди училищата да останат затворени за деня в осем района, включително Монпелие, Могио, Люнел, Сомие, Ганж, Сет, Клермон-л'Еро и Лодев.

Префектурата също съобщи, че общественият транспорт е спрян в целия департамент. Властите призоваха жителите да останат по домовете си, да избягват ненужните пътувания и да не използват автомобилите си. 

БГНЕС
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