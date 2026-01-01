Предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента беше отложено за утре след няколко гласувания, прегласувания и процедурни хватки. Темите бяха няколко и те предизвикаха напрежение сред част от депутатите от опозицията.

Първоначално това беше включено като точка първа в дневния ред, обявен в началото на заседанието от председателя на НС Михаела Доцова. Предложението беше на Петър Витанов и група народни представители от "Прогресивна България" за изслушване на министъра относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид внесе абсолютно същото предложение като това на Витанов за изслушването на Демерджиев за мантинелите и полетите, но то бе отхвърлено при гласуване и прегласуване от мнозинството в парламента.

„Направихме същото предложение, едно към едно - дори с грешно поставените запетаи, но предложението на мнозинството се приема, а нашето не. Освен аргументът кой кара влака, друг не виждам“, изрази недоумението си Хамид и намекна за "заглушаване на опозицията".

Бившият МВР министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов също поиска изслушване на министър Демерджиев за обвинението срещу него заради обществената поръчка за новите документи за самоличност за 82 млн. лв., както и за имотите, които той и жена му по думите му притежават. Но и по тези две теми мнозинството в парламента не позволи да има изслушване.

В края на този спор председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов направи процедурно предложение в дневния ред на Народното събрание. Той настоя изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да остане за утре, 1 октомври, предвид убийството на бизнесмена Илиян Филипов. И предложи - точката за Гражданския процесуален кодекс, която трябваше да се разгледа в утрешния ден, да стане точка първа за днес. Очаквано неговото предложение мина.