Новото райониране на България вече се предлага да бъде записано в Закона за регионалното развитие.

От 1 януари 2027 г. страната ще има четири района за планиране вместо досегашните шест, а Столична община ще бъде самостоятелен Столичен район.

Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. Причината е новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г. и определя как териториите се групират за статистически цели.

МРРБ пусна за обществено обсъждане новото статистическо райониране на страната

Важно уточнение е, че това няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници.

Ще се промени начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и регионално планиране.

Как ще изглежда новата карта?

Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще включва София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

А Столичният район ще бъде само територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от четирите нови района за планиране.

А какво става с районите от най-високо ниво?

Промяна ще има и при статистическото ниво NUTS 1. В момента България е разделена на два района от това ниво – Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България.

От 1 януари 2027 г. те ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата страна.

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Заради отделянето на Столичния район се предвижда и различен подход при стратегическото планиране.

За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия.

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Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие - вместо шест те ще станат четири.

Според МРРБ целта е системата за регионално развитие да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация и да се подобри стратегическото планиране на територията.

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.