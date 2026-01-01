Областният управител на Смолян Георги Пепеланов върна за ново обсъждане пет решения на Общинския съвет в Доспат, приети на заседанието на 30 септември, е записано в публикуваната заповед на сайта на областната администрация. Според издадената заповед решенията са незаконосъобразни заради нарушения при разпореждане с общински имот и процедури по устройствено планиране.

Едно от върнатите решения е за продажба на общински имот в село Змеица на трима души за 4442 евро без ДДС. При проверката областната администрация е установила, че липсва акт за общинска собственост, с който общината да удостовери правото си върху имота. Не са представени и необходимите документи за собствеността и законността на построените в него три сгради.

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Други три решения са свързани с изработването и одобряването на подробни устройствени планове. Две от тях разрешават изготвянето на планове за имоти на територията на общината, без да са одобрени необходимите задания за проектиране.

С третото решение е разрешено на дружеството „Гарант 99“ ЕООД да изработи подробен устройствен план за водопроводно и канализационно отклонение към имоти в местността „Каркъма“.

Общинският съвет обаче едновременно е разрешил изработването и е одобрил плана. Според областната администрация по този начин са смесени два отделни етапа от законовата процедура, без да са налице необходимите документи и съгласувания.

Петото върнато решение се отнася до подробен устройствен план за имоти в местността „Рибарска среща“ в Доспат. В заповедта се посочва, че Общинският съвет не е изразил ясно дали одобрява плана, или само го разглежда. Това прави решението неясно и непълно.

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В заповедта си Георги Пепеланов посочва, че установените нарушения могат да бъдат отстранени при повторно разглеждане. Петте решения са върнати на Общинския съвет в Доспат за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването на заповедта.

Решенията са приети на извънредното заседание на Общинския съвет на 30 септември, по време на което възникна скандал, прераснал във физически сблъсък.

След сблъсъка полицията задържа Цанко Карталов и сина на кмета Валери Радев. Впоследствие Районният съд в Смолян оправда Валери Радев по делото за дребно хулиганство, а на Карталов наложи глоба от 200 евро.