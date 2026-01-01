Двама души са задържани след скандала по време на заседание на Общинския съвет в Доспат, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев. На двамата са връчени актове по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) и заповеди за задържане.

Случаят е от 30 септември. Инцидентът стана по време на извънредно заседание на Общинския съвет. Полицията започна проверка, разпитани са присъствалите и е иззет видеозаписът от заседанието. Действията на полицията са съгласувани с Районната прокуратура в Смолян, каза районният прокурор Татяна Найденова. Задържаните са Цанко Карталов и синът на кмета Елин Радев Валери Радев.

Кметът Елин Радев заяви, че Карталов хвърлил по него домат и след това се насочил към него да го бие. Според Радев към него са се насочили и общинските съветници Павел и Александър Василеви, като кметът твърди, че Александър Василев го е ударил. По думите му други съветници са се намесили и са предотвратили по-сериозен сблъсък.

Радев свърза конфликта с продължаващ от около две години спор с Карталов за премахнати незаконни постройки. Кметът заяви, че е подавал сигнали до полицията и прокуратурата за отправяни към него заплахи за убийство, но по думите му не е последвала реакция. Кметът съобщи още, че подготвя писмо до главния прокурор във връзка с действията на институциите по подаваните от него сигнали.

Общинският съветник Александър Василев от „Обединение за бъдещето на община Доспат“ каза, че напрежение е имало още от началото на заседанието. По думите му кметът Елин Радев е отправял обиди към съветници от опозицията. Василев посочи, че те са задавали въпроси във връзка с ВиК инфраструктура до имот и внесена впоследствие докладна записка в Общинския съвет.

Според Василев спорът е ескалирал, след като присъстващият на заседанието Цанко Карталов хвърлил домат върху бюрото на кмета. Общинският съветник твърди, че Радев отправил заплахи към Карталов, а впоследствие между присъстващите се е стигнало до физически сблъсък. Василев заяви, че кметът го е ударил, а малко по-късно в залата влязъл Валери Радев, който според него е ударил Карталов в гръб.

Цанко Карталов потвърди, че е хвърлил домат върху бюрото на кмета, като уточни, че го е хвърлил върху докладната записка, която е била обсъждана в този момент. По думите на Карталов с действието си е искал да изрази несъгласие с предложението, свързано с изработване на подробен устройствен план и прокарване на ВиК и електрическа инфраструктура до имот.

Карталов твърди, че имотът е придобит наскоро от фирма, свързана с кмета и че преди разглеждането на докладната записка вече са били извършени дейности по прокарване на ВиК и електрозахранване. Той отправи твърдения и за изсечени дървета, както и за извършени изкопни и насипни дейности на терена. Според Карталов с внесената докладна записка се цели последващо уреждане на устройствения статут и инфраструктурата към имота.

Председателят на Общинския съвет в Доспат Адалберт Ферев от ГЕРБ представи различна версия за инцидента. Той каза, че според него конфликтът е предизвикан от поведението на Карталов. „На всяко негово присъствие на заседание нещата са идентични. Винаги е скандален, вулгарен, обижда, прави провокация“, заяви Ферев. По думите му Карталов хвърлил домат, който паднал в края на бюрото до кмета.

Ферев посочи, че досега на заседания на Общинския съвет не се е стигало до физически сблъсъци. Той е прекъснал заседанието и е подал сигнал на телефон 112, като е поискал от пристигналите полицаи Карталов да бъде изведен от залата, за да се предотвратят нови инциденти. Ферев е дал показания в полицията.

В позиция, изпратена от „Обединение за бъдещето на община Доспат“ заявиха, че не одобряват действията на Цанко Карталов и хвърлянето на домат по кмета Елин Радев, но според тях инцидентът е предшестван от напрежение и обидни реплики по време на заседанието.

Общинският съветник Владимир Делиев, председател на групата „Обединение за бъдещето на община Доспат“, оспори версията на кмета за последвалия физически сблъсък. Според него на видеозаписа се вижда как Валери Радев влиза в залата и нанася удар на Карталов, докато твърденият от кмета удар от общинския съветник Александър Василев не се вижда. Делиев посочи още, че на записа се чува как Елин Радев приканва Карталов двамата да отидат в спортната зала и да разрешат конфликта. От обединението настояват полицията да установи фактите и да приложи еднакъв стандарт към всички участници в инцидента.

Днес съдии в Районния съд в Девин се отведоха от разглеждането на делата, образувани по актовете за дребно хулиганство след скандала на заседанието на Общинския съвет в Доспат, съобщи председателят на Районния съд в Девин Илияна Зелева. Тази сутрин делата са изпратени във Върховния касационен съд (ВКС), който трябва да определи друг равен по степен съд.

Както председателят на съда Илияна Зелева, така и съдия Елка Хаджиева са постановили отводи заради близки или родствени отношения със страни и свидетели по производствата. След отводите в Районния съд в Девин няма друг съдия, който да разгледа делата.

Поради невъзможността да бъде образуван съдебен състав производствата пред Районния съд в Девин са прекратени и изпратени на ВКС.

Актове и заповеди за задържане бяха връчени на Валери Радев, син на кмета на Доспат Елин Радев, и на Цанко Карталов.