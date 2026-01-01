31-годишен моторист загина при катастрофа на пътя Долни чифлик - село Пчелник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 октомври. Той се е движил с несъобразена скорост, застигнал и блъснал автомобил, шофиран от 43-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място. Шофьорът на колата и пътникът до него са получили контузии, прегледани са и освободени за домашно лечение.

Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на 43-годишния шофьор на леката кола за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.