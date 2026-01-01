Сградата на МВР Кърджали
Сградата на МВР Кърджали / БТА

Разпоредена е и се извършва проверка по сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен, задържан по Закона за МВР. Това съобщиха от полицията и уточниха, че сигналът е бил подаден във вътрешното министерство

Проверката все още не е приключила.

Твърденията в публикации за издадено разпореждане по случая от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев не отговарят на истината, посочиха от областната дирекция и допълниха, че след завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите.

Валентина Стоева, БТА
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Кърджали