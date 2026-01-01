Софийският окръжен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като "прокурорския син". По това дело той е обвинен за принуда, заплахи с убийство и причиняване на средна телесна повреда. Определението не е окончателно.

Според Окръжния съд може да се смята, че Михайлов е извършил престъпленията, за които е обвинен. Освен това има опасност да извърши друго престъпление. Съдът добави като още едно обстоятелство това, че Михайлов е бил осъждан три пъти, по различни обвинения, което говори, че той системно не спазва законите.

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По отношение на доводите, че към момента Михайлов излежава присъдата в затвора в Самораново, съдът посочи, че тя ще изтече на 14 октомври и след това той би имал възможност да се укрие. От друга страна, наложената му друга мярка за неотклонение "задържане под стража" може да бъде изменена, което също би му дало възможност да се укрие. Това, ако се случи, би попречило на изпълняването на европейската му заповед за арест, издадена от Гърция.

По-рано днес Софийският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд – Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самораново.

Гърция издирва „прокурорския син“ Васил Михайлов, грози го доживотен затвор

Първоначално мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция европейска заповед за арест (ЕЗА), с която се иска той да бъде задържан.

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Адвокат Ивайло Юруков посочи пред съда, че Окръжният съд – Кюстендил е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради ЕЗА от Гърция. Според гръцките закони престъпленията, за които го обвиняват, са тежки и той може да бъде осъден на доживотен затвор. Въпреки това в ЕЗА няма никакви документи, подкрепящи твърдението, че Михайлов е виновен.

Адвокат Юруков посочи още, че няма опасност Михайлов да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Според прокурор Росица Слабакова постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение заради историята на Михайлов. Тя посочи, че той е обвиняем по няколко дела, като едно от тях е за жесток побой. Също така той се е укривал повече от девет месеца.

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В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро, затова че не си е свалил качулката.