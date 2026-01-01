Инцидентът на борда на самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, може да е бил опит за терористична атака. Това съобщава Reuters, позовавайки се на трима израелски официални представители.
Според тях вторият пилот вероятно е нападнал капитана с нож, след което екипажът е влязъл в пилотската кабина и е поел контрола над самолета. Машината е променила курса си и е кацнала безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия.
Самолетът, изпълняващ полет FZ1073, е летял от Обединените арабски емирства към Израел, когато над въздушното пространство на Йордания е подал аварийни сигнали. По данни на Flightradar24 машината е загубила близо 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди, преди да бъде подаден първият сигнал за извънредна ситуация.
BREAKING: An Israel-bound flight made an emergency landing in Tabuk, Saudi Arabia, after a cockpit incident sparked fears of a possible hijacking and prompted Israel to scramble fighter jets. Passengers described screams and a sudden plunge before the aircraft landed safely.— Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2026
One… pic.twitter.com/R0D0XR9zPS
Първоначално израелски официален представител заяви пред Reuters, че на борда е възникнал физически конфликт между пилотите, а по-късно говорител на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху каза, че случилото се не се разглежда като отвличане, а като „различен инцидент“. По-късната оценка на трима израелски представители обаче е, че е възможно да става дума за опит за терористична атака.
Според същите източници инцидентът не се свързва с проблеми с психичното здраве на някой от пилотите. Информацията обаче все още се проверява, а самоличността и мотивите на нападателя не са официално потвърдени.
И двамата пилоти са били ранени и откарани в болница след кацането в Табук, съобщи летището в Саудитска Арабия. На борда са се намирали около 150 пътници, като според израелски медии повечето от тях са били израелски граждани. Всички пътници са били в безопасност.
✈️ 🇮🇱 🇦🇪 Two pilots were wounded after they reportedly fought on board the plane they were flying from Dubai to Tel Aviv, and which was forced to make an emergency landing in Saudi Arabia on Wednesday ➡️ https://t.co/32NQiZzuL7 pic.twitter.com/SctkNFaqeS— AFP News Agency (@AFP) September 30, 2026
Инцидентът предизвика спешни консултации в Израел. Кабинетът на Нетаняху съобщи, че ситуацията е под контрол и се предприемат необходимите мерки за безопасното връщане на пътниците в Израел.
Междувременно Flydubai потвърди, че полетът е бил отклонен към Табук и че всички пътници са в безопасност, но авиокомпанията не е дала подробности за случилото се в пилотската кабина.
🔊 A Tel Aviv-bound Flydubai flight diverts to Saudi Arabia after the pilots get into a fight mid-air. Find out what happened on the Reuters World News podcast https://t.co/rki7roRgoP pic.twitter.com/W1RN7P8WEm— Reuters (@Reuters) September 30, 2026
Разследването продължава. Към този момент версията за терористична атака остава оценка на израелски официални лица, а не окончателно заключение на разследващите органи.