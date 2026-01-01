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Инцидентът на борда на самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, може да е бил опит за терористична атака. Това съобщава Reuters, позовавайки се на трима израелски официални представители.

Според тях вторият пилот вероятно е нападнал капитана с нож, след което екипажът е влязъл в пилотската кабина и е поел контрола над самолета. Машината е променила курса си и е кацнала безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия. 

Самолетът, изпълняващ полет FZ1073, е летял от Обединените арабски емирства към Израел, когато над въздушното пространство на Йордания е подал аварийни сигнали. По данни на Flightradar24 машината е загубила близо 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди, преди да бъде подаден първият сигнал за извънредна ситуация. 

Първоначално израелски официален представител заяви пред Reuters, че на борда е възникнал физически конфликт между пилотите, а по-късно говорител на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху каза, че случилото се не се разглежда като отвличане, а като „различен инцидент“. По-късната оценка на трима израелски представители обаче е, че е възможно да става дума за опит за терористична атака. 

Според същите източници инцидентът не се свързва с проблеми с психичното здраве на някой от пилотите. Информацията обаче все още се проверява, а самоличността и мотивите на нападателя не са официално потвърдени. 

И двамата пилоти са били ранени и откарани в болница след кацането в Табук, съобщи летището в Саудитска Арабия. На борда са се намирали около 150 пътници, като според израелски медии повечето от тях са били израелски граждани. Всички пътници са били в безопасност. 

Инцидентът предизвика спешни консултации в Израел. Кабинетът на Нетаняху съобщи, че ситуацията е под контрол и се предприемат необходимите мерки за безопасното връщане на пътниците в Израел. 

Междувременно Flydubai потвърди, че полетът е бил отклонен към Табук и че всички пътници са в безопасност, но авиокомпанията не е дала подробности за случилото се в пилотската кабина. 

Разследването продължава. Към този момент версията за терористична атака остава оценка на израелски официални лица, а не окончателно заключение на разследващите органи.

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Reuters
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