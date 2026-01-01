Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по повод медийни публикации и разпространен видеоматериал, отнасящи се до поведението на магистрат спрямо възрастен мъж.

На видеото, разпространено в социалните мрежи, се вижда как млад мъж крещи и заплашва 101-годишен инженер в апартамент в София. Кадрите предизвикаха широк отзвук и възмущение в Instagram и Facebook.

По случая е образувана прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор, съобщиха от обвинението.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка на основание чл. 145 от ЗСВ за установяване на допълнителна информация и конкретизиране на първоначалната.

След извършване на проверката ще се прецени дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.