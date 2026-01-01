Истински шампионски сблъсък ще се разрази на Арената на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Големите победители от третия и шестия сезон на предаването Андрей Гридин и Мартин Кънев ще излязат на бойното поле заедно със своите съотборнички Анджела Костадинова и Николета Кръстева в борба за място в следващата фаза на отборната надпревара LactoFlor: Битка на Звездите.

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Пътят им напред към наградата от €20 000 е осеян с предизвикателства, изискващи добра физическа подготовка, работа в екип и бърза мисъл.

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Участие в звездното съревнование ще вземе и племето на Ураганите, което завоюва тази привилегия след първата си серия без загуба във Войната на племената този сезон. При правилно предположение за победител Сините ще получат ценно предимство за следващата битка за територия.

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Не пропускайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.