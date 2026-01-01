Популярният български изпълнител Васил Найденов беше специален гост на среща в посолството на Държавата Катар в София, състояла се на 29 септември. Той се срещна с Негово Превъзходителство Фахад Ал-Мушаири, посланик на Катар в България.

Срещата беше посветена на възможностите за задълбочаване на културните и човешките връзки между България и Катар, като музиката и изкуството бяха поставени във фокуса на разговора.

„За мен това беше много повече от дипломатическа среща. Това беше среща на хора, култури и приятелство – момент, в който България и Катар се сближиха чрез музиката, изкуството, взаимното уважение и диалога“, сподели Васил Найденов.

По време на разговора е обсъдена и възможността певецът да посети Доха, където да се запознае с културния и музикалния живот на Катар и с неговите концертни и културни пространства. Идеята е евентуалното посещение да бъде свързано и с музикално послание, посветено на мира, образованието, диалога и надеждата.

Найденов изрази специална благодарност към Анастас Терзобалиев, представен като експерт по въпросите на Близкия изток и арабските страни и почетен посланик на Международната академия по култура и дипломация от Италия, за ролята му в организирането на срещата.

По време на срещата Васил Найденов отправи и лично послание към емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, посветено на мира, образованието и диалога между народите.

„Нека мирът се превърне в песен, която няма граници. Нека детският смях бъде по-силен от войната. Нека образованието бъде пътят към утрешния ден. Нека диалогът бъде езикът на народите“, гласи част от посвещението.

Посланието е насочено и към децата на Палестина, които, по думите на Найденов, заслужават мир, образование, сигурност, достойнство и възможност да мечтаят за по-добро бъдеще.

„Вярвам, че спортът, културата, образованието и международният диалог могат да бъдат силни мостове между хората и народите“, заяви певецът.

Срещата е преминала в атмосфера на катарско гостоприемство, традиционно арабско кафе и разговори за културата и възможностите за бъдещо сътрудничество.

Васил Найденов изрази благодарност към посланик Фахад Ал-Мушаири за гостоприемството, както и към Анастас Терзобалиев за съдействието при осъществяването на срещата.

Посланието, отправено от София към Доха, е свързано с идеята за по-тесни контакти между двете страни чрез културата, музиката, образованието, спорта и диалога.