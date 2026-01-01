Варненският административен съд образува ново дело, заведено от собственик на жилищна сграда в местността "Баба Алино", съобщиха от съда.

Жалбата е срещу срещу заповедта на Общината за спиране изпълнението на строеж на „пет броя едноетажни къщи“.

По случая „Баба Алино“ се проверяват 12 нотариуса, при двама вече има дисциплинарни дела

С нея е направено и особено искане за спиране на изпълнителните действия по заповедта до разрешаване на спора, включително възстановяването на тока и водата в неговата сграда.

Жалбоподателят твърди, че тя е напълно завършена още през декември 2024 г. и липсва строителен процес, който да подлежи на спиране.

Припомняме, че през септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността.

Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността Баба Алино

През август съдът определи, че събарянето на сгради в местността край Варна може да се случи след окончателното решаване на заведените дела по същество.