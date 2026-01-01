„Електроразпределение Север“ АД прекъсна електрозахранването на пет от постройките в местността Баба Алино край Варна, съобщиха от дружеството. Подаването на електроенергия е прекъснато днес в изпълнение на заповед на кмета Благомир Коцев, се уточнява в съобщението.

Спрян е токът на сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и електромери. Те са получавали електрозахранване чрез мрежа, изградена след средството за търговско измерване, чиято партида е регистрирана на името на „Форест Клуб Варна“ ООД. Електрозахранването на другите постройки в местността не е спряно. От дружеството изтъкват, че още в началото на миналата седмица са издадени задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки, които не са изпълнени.

Токът в пет къщи в местността Баба Алино е спрян без предварително уведомление, е посочено в позиция на фирмата „Форест Клуб Варна“ ООД, разпространена до медиите в крайморския град. Според информацията без електрозахранване са останали около 30 абонати.

Компанията заплаща всички комунални услуги своевременно, твърдят от дружеството. Оттам допълват, че вече са предприети всички стъпки, за да може токът на засегнатите обитатели на комплекса да бъде пуснат максимално бързо. От фирмата уточняват, че е изпратено официално възражение до енергийното дружество, подадена е жалба до прокуратурата за неговите действия, предприемат се и необходимите действия за съдебно обжалване.

„Компанията е отворена за диалог с държавните и общинските институции, енергоразпределителното дружество и всички заинтересовани страни. Нашият основен приоритет в момента са хората, които живеят в комплекса „Forest Club“. Компанията полага всички възможни усилия, за да бъде възстановено електрозахранването възможно най-бързо и да бъдат защитени законните интереси на жителите единствено чрез предвидените в закона средства“, се казва още в позицията.

Междувременно писмо до медиите бе разпратено и от името на живеещите в комплекса. Под него не са посочени конкретни имена. В писмото се казва, че в домовете, в които токът е спрян, „постоянно живеят семейства, растат деца, има и възрастни хора“.

На 25 август от пресцентъра на Административния съд във Варна бе разпространена информация, че е образувано дело по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД срещу задължително предписание, издадено от „Електроразпределение Север“ АД, за спиране на тока в местността Баба Алино. Разпореждането на енергийното дружество е издадено на 17 август 2026 г.