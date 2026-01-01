Административен съд – Варна се произнесе по 12 административни дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди, издадени от Кмета на Община Варна.

Кметът на Варна подписа първите заповеди за събаряне на къщи в „Баба Алино“

С оспорените заповеди е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради (съдържащи над 40 апартамента) в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна.

Започва издаване на заповеди за събаряне на 13 незаконни постройки в „Баба Алино“

С постановените съдебни определения се отменя допуснатото предварително изпълнение на заповедите, с което отпада възможността за принудителното премахване на сградите преди окончателното решаване на спора по същество.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно чл. 60, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) разпореждането за предварително изпълнение задължително трябва да бъде мотивирано от издателя си. В конкретния случай административният орган не е изложил мотиви за допуснатото предварително изпълнение и не е доказал наличието на законовите предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК. Липсата на мотиви опорочава акта и е самостоятелно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, тъй като лишава съда от възможност да провери дали са налице законовите предпоставки за допускането му.

Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването им.

Припомняме, че на 19 юни варненският кмет Благомир Коцев подписа първата от поне десетзаповеди за събаряне на постройки в местността „Баба Алино“.

Той разясни, че става въпрос за многофамилни къщи – с по четири апартамента във всяка къща.

По думите му тези заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок. “Така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Собственикът е фирмата на г-н Невзоров, която се казва „Форест клуб“. Всички постройки принадлежат на таи фирма – там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин“, разясни кметът на Варна.