Велико Търново се готви за шест дни празник на изкуствата, творчеството и занаятите, а тази година „Нощ на Самоводската чаршия“ ще предложи на публиката и зрелищни светлинни спектакли, съобщиха от Общината.

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От 18 до 23 септември емблематичната Улица на занаятите ще се превърне в сцена на музика, творчество, традиции и много настроение. Традиционният фестивал е част от празничната програма за честването на Независимостта на България, чийто национален център е Велико Търново.

Община Велико Търново

Програмата започва от сутринта и продължава до късно вечерта с кулинарни изкушения, творчески изпълнения, работилници, музика, забавления и голям занаятчийски базар. Десетки участници ще представят ръчно изработени сувенири и подаръци, а дюкяните и работилниците на Самоводската чаршия ще бъдат широко отворени за посетители.

Плетива, гривни, изделия от дърво и мозайка, рисуван текстил и стъкло, домашен сапун, печива по старинни рецепти, билкови илачи, мед и жив шоколад са сред предложенията на майсторите.

Истинският визуален акцент обаче излиза извън пределите на Чаршията. На 18 септември от 20:30 часа Царевец ще стане декор на първата аудиовизуална програма „Звук и светлина - Величието на Търновград“.

Само ден по-късно - на 19 септември от 21:00 часа - светлинният спектакъл се пренася при паметника на Асеневци и Галерия „Борис Денев“, където публиката ще може да види популярното 3D мапинг и лазерно шоу „Величието на Асеневци“.

Община Велико Търново

Така историята, музиката, светлината и съвременните визуални технологии ще се срещнат на едно място, превръщайки знакови пространства на Велико Търново в мащабна сцена под открито небе.

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Фестивалната сцена на Самоводската чаршия също ще бъде изпълнена с музика. Пред публиката ще излязат талантите от детските и музикалните школи във Велико Търново, както и групите Funkilicious, „Диана Експрес“, Junior Band и „Шекерова и Фалшивите герои“.

Програмата включва още парти с DJ Domi, забавления с пяна и балони, огнено вечерно шоу и множество други изненади.

Шест дни Велико Търново ще съчетава духа на старите занаяти с мащаба на съвременния аудиовизуален спектакъл - от Самоводската чаршия до светлините на Царевец и Асеневци.