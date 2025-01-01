Спектакълът „Царевград Търнов - Звук и светлина” е неповторима атракция и емблема на историческата и духовна столица на България - Велико Търново.

Идеята за спектакъла е от края на 60-те години на миналия век, когато Общонародният комитет за развитие на града организира и планира развитието на старата столица като исторически, културен и туристически център.

При започването на археологическите проучвания и реставрацията на крепостта „Царевец” се обсъжда възможността да бъде възстановена камбанарията на Патриаршеската църква и да се постави камбана, която да звъни в определени часове.

40 години „Звук и светлина“: За първи път с музика на живо

Три са първоначалните сценарии за програма-спектакъл на крепостта „Царевец”. Реализира се предложението на режисьора Въло Радев, който съвместно с Яромир Хник и с участието на популярния чешки музикант Иржи Стивин, ръководи българо-чешкия колектив, осъществил проекта. Създаването и реализацията на програмата се извършват от чехословашкия център за изобразителни изкуства „Арт центрум“ - Прага.

630 км подземна кабелна мрежа, разположени на площ от над 100 дка, 2 400 цветни прожектора, 140 броя светкавици и 6 реално биещи камбани, с тегло от 600 кг до 6 тона, се включват в система, управлявана от компютър, за да се представи тази неповторима атракция. Над 10 милиона лева са вложените средства в изграждането на аудио-визуалния спектакъл.

Доставката на оборудването и монтажът на място е трябвало да стане на два етапа и обектът да бъде пуснат в експлоатация на 1 юни 1983 година. Съоръженията обаче са окончателно готови през есента на 1985 г. и премиерата на шоуто е по повод 800 години от въстанието на братята Асен и Петър и възобновяването на българската държава.

Три са първоначалните сценарии за програмата. Те са на писателите Серафим Северняк и Антон Дончев и на режисьора Въло Радев, чийто проект се реализира.

На 27 януари 1970 г. Изпълнителното бюро на Общонародния комитет за развитие, ръководено от Пенчо Кубадински, по това време зам.-председател на Министерски съвет и министър на транспорта и съобщенията, възлага на Окръжен народен съвет и Градски народен съвет - Велико Търново да „организират творчески колектив за разработка, проектиране и осъществяване на спектакъл „Царевград Търнов - Звук и светлина“ на Царевец“.

„Търновска легенда“ се нарича сценария за звуково-светлинния спектакъл на Серафим Северняк. В няколко части той проследява историята на България от създаването ѝ през 681 г. до превземането на Търново от османските турци през 1393 г.

Според концепцията на автора постановката е трябвало да се наблюдава на фона на Царевец в специална зрителна зала, където на статични пана - стъклопис, сграфито или стенопис, са изобразени основни исторически моменти с текстове.

В тази среда се е предвиждало да звучи музика и да има театрализиран спектакъл, придружен с камбанен звън и светлинни ефекти откъм Царевец и църквите в Асенова махала.

За зрителна зала, от която организирано се наблюдава панорамата на нощния Царевец, е и сценария на писателя Антон Дончев от 1978 година. В него има над 22 действащи лица, сред които царете Асен, Калоян и Иван-Асен II, Балдуин Фландърски, Ивайло, патриарх Евтимий и Григорий Цамблак.

Идеята на режисьора Въло Радев от 1979 година е за две програми. Първата - „Царевград Търнов - Звук и светлина“ е трябвало да се реализира до края на 1980 г. по повод 1300-годишнината на българската държава. Втората - Велико Търново - „Рондорама“ предвиждала „по кинетичен начин да покаже богатото културно наследство на Средновековието, вплетено органично в днешния облик на града“.

На практика се реализира само сценария за първата програма „Царевград Търнов - Звук и светлина“, в която са вградени кинетични пластични образи, съчетани със звукови и светлинни образи.

За да наблюдавате спектакъла "Царевград Търнов - Звук и светлина", е необходимо да направите справка за предстояща дата, на която спектакълът ще бъде излъчен. Предстоящите обявени дати можете да разгледате в раздел ИЗЛЪЧВАНИЯ на сайта.

Сред обявените дати има два вида спектакли - безплатни излъчвания и такива с билети. В дните, за които е обявено безплатно излъчване можете да наблюдавате спектакъла от подножието на крепостта "Царевец", като заемете място на площад „Цар Асен I“. При безплатни излъчвания на шоуто осветлението на площада се гаси, а движението на автомобили в повечето случаи се отклонява по обходни маршрути.

Когато е обявена дата за излъчване с билети, е необходимо да закупите билет през системата на сайта. Билетите за деца от 7 до 17 г., включително (удостоверява се с документ), са с намаление. Деца до 7 години не заплащат билет (при положение, че не ползват отделно място).

Вашите билети важат за панорамната тераса (известна още като VIP площадка) за наблюдение на спектакъла, която се намира на ул. „Никола Пиколо“ №6 във Велико Търново зад Катедрален храм "Рождество Пресв. Богородица" (на нивото на катедралата). Залата е остъклена и климатизирана, и има най-добрата гледка към хълма "Царевец", така че зрителите да наблюдават удобно спектакъла при всякакви метеорологични условия.

По време на платените излъчвания звук на площада няма, а той се чува само на панорамната тераса. Понякога е възможно да виждате и налични билети за продажба при обявени безплатни излъчвания. Това са случаи, в които спектакълът ще може да се наблюдава безплатно от площада пред "Царевец", но за желаещите има възможност да гледат от VIP площадката срещу заплащане.

В случаите, когато няма обявени предстоящи дати за излъчване, съвпадащи с вашето посещение, е възможно излъчване на спектакъла срещу заплащане и предварителна заявка. За такива групови посещения и заявки можете да се свържете с нас на телефон +359 885/ 08-08-65 или електронен адрес: kolev@velikoturnovo.info.

Аудио-визуалният спектакъл "Звук и светлина" ще бъде представен за пръв път с музика на живо по случай 40 години от първото му излъчване през 1985 година. Историческото събитие ще се състои на 5 септември от 20:00 часа на площад "Цар Асен I.

В празничния концерт ще участват хорът и оркестърът на Държавна опера Русе със специалното участие на прочутия кавалджия Теодосий Спасов. Диригент на събитието ще бъде Владимир Бошнаков, който е и артистичен директор на летния оперен сезон “Сцена на вековете”, който също отбелязва 40 години от първото си издание.

Грандиозният концерт ще бъде свързан с историята на Велико Търново и ще включи изпълнения на "Цар Калоян", "Мария Десислава" и операта "Ивайло". Кулминацията ще бъде музиката на "Звук и светлина", която ще съпътства визуалния спектакъл върху крепостта "Царевец".