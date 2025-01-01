Аудио-визуалният спектакъл "Звук и светлина" във Велико Търново ще бъде представен за пръв път с музика на живо по случай 40 години от първото му излъчване през 1985 година, съобщиха от Центъра за туристическа информация.

Историческото събитие ще се състои на 5 септември от 20:00 часа на площад "Цар Асен I.

В празничния концерт ще участват хорът и оркестърът на Държавна опера-Русе със специалното участие на прочутия кавалджия Теодосий Спасов. Диригент на събитието ще бъде Владимир Бошнаков, който е и артистичен директор на летния оперен сезон “Сцена на вековете”, който също отбелязва 40 години от първото си издание.

Грандиозният концерт ще бъде свързан с историята на Велико Търново и ще включи изпълнения на "Цар Калоян", "Мария Десислава" и операта "Ивайло".

Кулминацията ще бъде музиката на "Звук и светлина", която ще съпътства визуалния спектакъл върху крепостта Царевец.